Отбелязваме зимния Симеоновден – последният от зимните празници

Днес в България се празнува зимният Симеоновден – един от последните празници от зимния цикъл. На този ден хората почитат свети Симеон Стълпник, който според народните вярвания помага за здравето и силата през студените месеци. Празникът има дълбоки корени в българската традиция и се свързва с грижата за семейството и дома.

По стар обичай на Симеоновден се правят различни ритуали за благополучие и здраве. Някои от тях включват специални хлябове и благословии, а други напомнят за важността на общността и взаимопомощта през зимата. В миналото хората са вярвали, че на този ден завършват зимните празници и започва подготовката за пролетта.

Симеоновден е ден, в който младите и възрастните се събират, за да отбележат традициите, да си пожелаят здраве и добро настроение и да продължат да пазят културното си наследство.