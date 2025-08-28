БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отборът на надеждата се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българският тим отново ще премери сили със селекцията на Дания.

Отбор на надеждата
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

„Отбор на надеждата“ се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни, което се провежда в Осло (Норвегия), след като завърши трети в крайното класиране в група D на втората групова фаза на турнира.

Днес българският тим спечели 4 точки от двубоите си с Коста Рика (3:3) и Босна и Херцеговина (4:3) и натрупа общ актив от 7 точки.

Вчера националите победиха и състава на Финландия с 10:4. Костариканците също имат 7 точки, но получиха картон, което ги нарежда след България в крайното класиране. Първи в група D завърши тимът на Южна Африка, който има пълен актив от точки, следван от този на Полша.

В ¼-финалните двубои за разпределение на местата от 9 до 16 „Отбор на надеждата“ ще срещне отново състава на Дания, който победи в първата групова фаза на световния шампионат с 6:0. Евентуална победа на българския тим ще го класира в топ 12 на турнира.

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.

