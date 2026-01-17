БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград
Слушай новината

След близо 30 години две ценни антики отново са изложени в Исторически музей – Разград. Става дума за театрална маска и мраморна плочка с тракийски конник от II век.

Артефактите са били откраднати при зрелищен обир през 90-те години и дълго време са обикаляли нелегално света. Маската е открита на частна изложба в Германия, а плочката – на търг в Испания. С помощта на експерти и международно сътрудничество и двете находки са върнати в България.

По данни на музея общо 24 антики са изчезнали при обира. Сред тях има бронзови апликации с изображения на богинята Тюхе, Дионис и Херакъл, както и бронзови съдове и канделабър.

Археолози разпознават плочката по характерния образ на тракийския конник (Херос) – мотив, типичен за древните земи на Лудогорието. Театралната маска, изработена от кована мед и датирана от I век пр.н.е., е изключително рядка – в света са известни само още два подобни експоната.

От музея съобщават, че предстои изграждането на експозиционен трезор, който да осигури по-високо ниво на защита за ценните находки.

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
6
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
6
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...

Още от: У нас

Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“
Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“
Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Празнуваме Антоновден! Празнуваме Антоновден!
Чете се за: 01:10 мин.
Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски
Чете се за: 00:22 мин.
Интернет се превръща в рисково място за все повече деца Интернет се превръща в рисково място за все повече деца
Чете се за: 00:42 мин.
В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ