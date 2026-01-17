Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград

След близо 30 години две ценни антики отново са изложени в Исторически музей – Разград. Става дума за театрална маска и мраморна плочка с тракийски конник от II век.

Артефактите са били откраднати при зрелищен обир през 90-те години и дълго време са обикаляли нелегално света. Маската е открита на частна изложба в Германия, а плочката – на търг в Испания. С помощта на експерти и международно сътрудничество и двете находки са върнати в България.

По данни на музея общо 24 антики са изчезнали при обира. Сред тях има бронзови апликации с изображения на богинята Тюхе, Дионис и Херакъл, както и бронзови съдове и канделабър.

Археолози разпознават плочката по характерния образ на тракийския конник (Херос) – мотив, типичен за древните земи на Лудогорието. Театралната маска, изработена от кована мед и датирана от I век пр.н.е., е изключително рядка – в света са известни само още два подобни експоната.

От музея съобщават, че предстои изграждането на експозиционен трезор, който да осигури по-високо ниво на защита за ценните находки.