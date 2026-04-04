Почина големият композитор Михаил Белчев
Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията

Учени откриха в Китай стотици вкаменелости, които показват, че животните са започнали да се развиват много по-рано, отколкото се е смятало досега.

Става дума за около 700 фосила на малки морски същества, живели преди повече от 540 милиона години. Някои от тях са толкова странни, че трудно могат да се разпознаят, но са изключително важни за науката.

Откритието е ключово, защото показва, че разнообразието на животните е започнало още преди т.нар. „Камбрийски взрив“ – периодът, в който животът на Земята рязко се развива.

Част от тези древни същества са ранни форми на групи, от които по-късно се появяват и гръбначните животни – включително хората.

Фосилите са запазени по специален начин, който позволява да се видят дори вътрешни структури, което дава на учените много повече информация за това как са живели и как са се движили.

Откритието показва, че първите сложни форми на живот са се появили в древните морета много по-рано и постепенно са довели до света, който познаваме днес.

