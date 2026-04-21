Откриха над 2 тона нелегални препарати в имот в село край Котел

Над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен, в котелското село Ябланово. Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.

В проверката са участвали също служители на териториалната дирекция "Национална сигурност" и на Районното управление на МВР в Котел.

Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в лекотоварен автомобил, паркиран в двора. Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Към момента цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.