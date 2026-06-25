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Откриха статуя на Винисиус в музея на восъчните фигури в Грамаду

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Статуята, изобразяваща Винисиус с екипа на "селесао" привлече вниманието на множество туристи и местни жители

Откриха статуя на Винисиус в музея на восъчните фигури в Грамаду
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Статуя на крилото на бразилския национален отбор Винисиус Жуниор беше открита в музея на восъчните фигури в Грамаду, съобщава Globo Esporte в четвъртък. Тя се намира в едноименния град в бразилския щат Рио Гранде до Сул.

Откриването се състоя в деня на третия мач на Бразилия на световното първенство в Северна Америка. Бразилия победи Шотландия с 3:0, като футболистът на Реал Мадрид се отличи с два гола.

Статуята, изобразяваща Винисиус с екипа на "селесао", се намира близо до входа на музея и се вижда отвън. Тя привлече вниманието на множество туристи и местни жители, които започнаха да се снимат с нея, пише още бразилското издание.

На едва 26 години Винисиус вече е сред най-разпознаваемите лица на бразилския футбол. След успехите си с Реал Мадрид и ключовата си роля в националния отбор, крилото продължава да трупа признания както на терена, така и извън него.

#Винисиус Жуниор

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