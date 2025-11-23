Отличен старт на Викторио Илиев на еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Боксьорът даде начало на българското участие на турнира.

Викторио Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Викторио Илиев откри с категорична победа участието си на европейското първенство по бокс за мъже до 23 години. На ринга в Будапеща националът не остави шанс на Алхазур Магамадов. 19-годишният талант срази представителя на Норвегия след чиста победа с 5:0 съдийски гласа.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Викторио демонстрира скорост и прецизност, нанасяйки красиви комбинации в главата и тялото на съперника си. Така той продължава към втория кръг. За място на четвъртфиналите Илиев ще боксира с Емануилс Сидоренко (Латвия). Мачът им е предвиден в утрешната програма.

Малко по-късно днес, на ринг А програмата ще закрие Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той ще се изправи срещу Тадж О`Донъл (Ирландия). Двубоят трябва да се проведе около 14:45 часа.

В следобедната сесия на ринг А ще излезе Семион Болдирев. При 85-килограмовите националът, пети от световното първенство в Ливърпул, ще премери сили с поляка Игор Рондош. Мачът е седми и трябва да започне около 17:30 часа.

