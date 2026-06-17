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Отнеха книжката на 19-годишна шофьорка за опасно шофиране и дрифт

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За малко повече от година правоспособност тя е с 10 фиша за различни нарушения

отнеха книжката годишна шофьорка опасно шофиране дрифт
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Столични полицаи санкционираха млада шофьорка за дрифт с 1500 евро глоба и 12 месеца без право да шофира, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. С малко повече от година правоспособност тя е с 10 фиша за различни нарушения.

Сигналът е подаден тази нощ в 2.55 ч., когато граждани съобщили в оперативния център на "Пътна полиция" за дрифт на автомобил на ул. "Филип Аврамов". Пристигналите на място пътни полицаи установили лек автомобил BMW, управляван от 19-годишно момиче.

На шофьорката е съставен акт за използване на пътя не по предназначение. Санкционирана е с глоба от 1500 евро и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца. Свалени са и регистрационните табели на автомобила, превозното средство е спряно от движение за три месеца.

Проверката показала, че младата шофьорка е позната на органите на реда. Още през 2024 г., преди да придобие правоспособност, тя е била наказана за управление на автомобил без свидетелство за управление на МПС.

От придобиването на шофьорска книжка на 24 март 2025 г. до момента срещу нея са издадени 10 фиша за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Сред тях са неспазване на пътни знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан.

#млада шофьорка #дрифтене #нарушения #"Пътна полиция"

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