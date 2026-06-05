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Пациентът и общественият интерес са над всичко, заяви в позиция подуправителят на НЗОК

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко, останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Това се посочва в позиция на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров, изпратена до медиите.

По-рано днес от "Демократична България" заявиха, че ще внесат искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. По-късно парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

"В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти", се посочва в позицията на проф. Мавров.

Той добавя, че стремежът да бъде компрометирана работата му в НЗОК не е от вчера.

"Временното ограничаване на част от правомощията ми беше административна мярка. Бяха разпоредени и проверки. След тяхното приключване правомощията ми бяха напълно възстановени. Не са установявани нарушения и нередности в моята работа", допълва той.

#Момчил Мавров #НЗОК

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