Пациентът и общественият интерес са над всичко, заяви в позиция подуправителят на НЗОК

Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко, останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Това се посочва в позиция на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров, изпратена до медиите.

По-рано днес от "Демократична България" заявиха, че ще внесат искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. По-късно парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

"В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти", се посочва в позицията на проф. Мавров.

Той добавя, че стремежът да бъде компрометирана работата му в НЗОК не е от вчера.