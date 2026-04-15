Пакистан въвежда режим на тока, за да се "предотврати силно покачване на цените"

Пакистанското правителство обяви, че всяка вечер по време на пиковите часове ще има прекъсвания на електроснабдяването за около два часа, за да се "предотврати силно покачване на цените", предаде Франс прес.

Според съобщение, публикувано вчера от Министерството на енергетиката, токът ще бъде прекъсван всекидневно в по-голямата част от страната за два часа и 15 минути, между 17.00 ч. и 01.00 ч. сутринта.

Южните градове Карачи и Хайдерабад ще бъдат изключени от тази мярка поради "наличието на евтина електроенергия в южната част" на страната.

Министерството обоснова тези прекъсвания с необходимостта да "се намали използването на скъпи горива" и да "се предотврати силно покачване на цените".

Започналата на 28 февруари война на САЩ и Израел срещу Иран, разтърси енергийните пазари, като Техеран блокира доставките на енергоносители, преминаващи през Ормузкия проток.

Пакистан понася пълната тежест на скока в световните цени на енергоносителите, въпреки че някои от неговите петролни танкери успяват да преминат през този стратегически морски път.