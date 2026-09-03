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Парламентът одобри промени в Закона за висшето образование

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Дебат предизвикаха текстовете за студентските стипендии

Парламентът одобри промени в Закона за висшето образование
Снимка: БТА/Архив
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Парламентът одобри на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет.

Част от промените касаят отпускането на стипендии. Прецизира се законовата уредба относно правото на студентите и докторантите да получават стипендии от държавния бюджет и се отговаря на необходимостта от нормативно уреждане на кръга на правоимащите лица след постановените през 2025 г. решения на Върховния административен съд, с които са отменени разпоредби от подзаконовата нормативна уредба, ограничаващи достъпа до стипендии на студенти, обучаващи се срещу заплащане, както и в задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, се посочва в мотивите към законопроекта. В тях пише още, че в тази връзка законопроектът предвижда стипендии от държавния бюджет да се предоставят на студентите, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата.

„Предложеното не се основава на различия в академичните изисквания, които действително са еднакви за студентите, независимо от формата на обучение, а на различния предмет на публичното финансиране“, се посочва още в мотивите.

С измененията се предлага и намаляване на минималната сума от средствата за издръжка, която участва в стойността на таксата, на 50% вместо сегашните 60%, пише още в мотивите. Предлага се възможността на академичните съвети да определят таксите за кандидатстване във висшите училища, без да е необходимо тези такси да се утвърждават от Министерския съвет.

Основната тема в дебата бяха стипендиите за студентите. Депутатите изразиха готовност за сезиране на Конституционния съд.

#Закон за висшето образование

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