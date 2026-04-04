Патриарх Даниил: Днес предвкусваме радостта на възкресението

Днес предвкусваме радостта на възкресението, защото в днешния ден празнуваме възкресяването на един човек, починал четири дни преди Господ да отиде на мястото, където е бил погребан, и да го възкреси. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи света литургия в храма „Възкресение Лазарово“, в столичния квартал „Бакърена фабрика“.

В днешния ден Православната църква чества празника Възкресение Лазарово – Лазарова събота.

С възкресяването на Лазар Господ показва, че е началник на живота и на смъртта, каза още патриарх Даниил. Според неговите думи, с възкресението на Лазар Господ иска да ни увери в собственото си предстоящо възкресение и във всеобщото възкресение на мъртвите.

Патриархът припомни, че Иисус Христос е дошъл на този свят, за да спаси човешкия род и да даде вечен живот.

Особено важно за нас е да осмислим, че словото Господне е живо и действено – както Господ е възкресил Лазар с думите „Лазаре, тебе думам, излез вън“, така всяко слово Божие, което четем в светото Евангелие, думите, които Господ ни е говорил, те носят живот, каза патриарх Даниил.

Ако направим усилието да приемем това слово и да живеем според него, ние ще възприемем този живот, защото словото Божие е живо и действено и това ще ни увери в чудото, което Господ е извършил, каза в заключение българският патриарх.