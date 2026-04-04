начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Почина големият композитор Михаил Белчев
Празнуваме Лазаровден – символ на здравето и дълголетието

Празнуваме Лазаровден, който винаги е в предпоследната събота преди Великден.

Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. В Новия завет Лазар e ученик на Христос и брат на Мартa и Мария-Магдалина, когото Иисус извежда от гроба и възкресява към живот. Според преданието Лазар живее още 30 години и умира като епископ на гр. Китон (остров Кипър).

Самото име на светеца е символ на здраве и дълголетие. На този ден се изпълнява обичаят Лазаруване, в който участват моми и момичета, които започват да се готвят още от постите, групират се по възраст и по чети. В четата има пеячки, шеталици, една от лазарките носи кошничка с яйца. Обхождат селото в събота от обяд и неделя до обяд, като влизат във всяка къща, пеят песен за всеки член от семейството. Играят несключено лазарско хоро. Стопаните ги даряват с яйца, които през следващата седмица ще бъдат боядисани са Великден. Когато приключи лазаруването, лазарките си поделят събраното.

В българската традиция Лазаровден е празник на нивите, пасищата и горите, но и празник на момичетата, които след като лазаруват могат публично да се момеят, да се обличат и държат така, че да ги харесват ергените, да имат любим, да се омъжват. Денят се нарича още Лазарова събота, Лазарица.

Българският патриарх Даниил ще възглави светата литургия от 9:00 ч. в храма "Възкресение Лазарово", в столичния квартал "Бакърена фабрика".

На Лазаровден имен ден празнуват: Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар.

Честито на всички именици!

#лазаруване #лазарки #Лазаровден #църковен празник

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
