"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Патриарх Даниил: Ще бъде направен опит частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български да остане за съхранение в България

Снимка: БТА
Ще бъде направен опит частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български да остане за съхранение в България. Това съобщи българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. По думите му св. Лазар е велик мъченик, родом от село Дебел дял край Габрово, като неговият род съществува и до днес.

Частица от мощите на светеца, донесена от манастира „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ на гръцкия остров Андрос, пристигна вчера в София за поклонение. Светинята беше пренесена с литийно шествие и камбанен звън от храма „Св. Марина“ в двора на Софийската митрополия до митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“. В шествието участва патриарх Даниил, както и духовници от Българската православна църква, сред които и Неврокопският митрополит Серафим.

Мощите са донесени с благословението на патриарх Даниил и със съдействието на фондацията „Православно наследство“ от Женева, съобщиха от Софийската митрополия.

Патриарх Даниил: Св. Лазар Български е бил обикновен човек от село, който заминал да работи в Мала Азия, край град Пергам. Въпреки скромния си произход той остава в историята с непоколебимата си вяра. „Малцина са тези, които са претърпели такива мъки заради вярата. Неговото страдание свидетелства за любовта му към Христос.“

По думите му новомъчениците са доказателство, че силата на вярата остава непроменена през вековете. Те не се страхуват от смъртта и устояват на тежки изпитания, защото запазват духа си и вярата си до последния си дъх.

Православният богослов Десислава Панайотова отбеляза, че българите знаят твърде малко за своите новомъченици. Според нея е важно да се познават техните жития, за да могат хората да черпят вдъхновение от тяхната вяра и саможертва.

Св. Лазар Български е един от многото български новомъченици, редом със св. Николай Софийски, св. Райко Шуменски и св. Димитър Сливенски. Панайотова подчерта, че тяхната памет трябва да бъде съхранявана и почитана, защото те са част от духовното наследство на народа.

Светецът е загинал на 28-годишна възраст.

Десислава Панайотова, православен богослов: „Много от новомъчениците по време на османското владичество са загинали млади, което показва, че за тях вярата е била по-ценна от земния живот.“

Днес патриарх Даниил възглави света литургия по повод празника на св. новомъченик Лазар Български в катедралния храм „Св. великомъченица Неделя“.

Св. Лазар е роден в село Дебел дял, на около 14 километра от Габрово. Поради бедност още като момче заминал за Мала Азия, където работел като овчар в село Сома, недалеч от Пергам (днес Бергама, Турция). Като християнин той бил подложен на натиск да приеме исляма, но категорично отказал. В резултат бил осъден на смърт и обесен на 23 април 1802 г., когато бил едва на 28 години.

