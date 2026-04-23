220 участници с 37 проекта участват в конкурса „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“

За втори път ще се присъди Националната награда „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“. Изложението – конкурс, организирано от Федерацията на научно-техническите съюзи, започна днес.

В два дни училищните екипи от цялата страна ще представят своите проекти за кабинети за STEM обучение – мястото, в което учениците са главните действащи лица. Инициативата е под патронажа на МОН и Националния STEM център. Тази година акцентът е върху прилагането на съвременните технологии и иновации в тези форми на обучение. 220 участници с 37 проекта представят своите идеи в Националния дом на науката и техниката. Три награди ще бъдат присъдени на най- добрите предложения за STEM обучение.

Доц. д-р Кремена Деделянова, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България: "Искаме да дадем превес на природните науки, да подпомогнем този дългоочакван интерес към инженерната професия, все пак ренесансът на инженерните науки предстои, затова наблягаме по-скоро на технологиите."

Проф. Найден Шиваров, директор Национален STEM център: "Работим по един много голям проект за изграждане на STEM кабинети във всяко държавно или общинско училище. Проектът е към своя край. Ще бъдат открити на 2200 училищни STEM центрове. Плюс това и национален и три регионални STEM центрове, които ще подпомагат училищните."

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
2
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов
3
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
4
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
5
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
6
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Общество

Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия в София 150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия в София
Чете се за: 07:42 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:45 мин.
Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра
Чете се за: 01:22 мин.
София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото" София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото"
Чете се за: 02:17 мин.
Вярващите могат да се поклонят през частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български Вярващите могат да се поклонят през частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Унищожиха тонове месо с изтекъл срок в кланица в Търговищко Унищожиха тонове месо с изтекъл срок в кланица в Търговищко
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Чете се за: 03:10 мин.
По света
150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на...
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Горна Оряховица: Предлагат частен инвеститор да поеме общинската...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
