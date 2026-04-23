220 участници с 37 проекта участват в конкурса „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“

За втори път ще се присъди Националната награда „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“. Изложението – конкурс, организирано от Федерацията на научно-техническите съюзи, започна днес.
В два дни училищните екипи от цялата страна ще представят своите проекти за кабинети за STEM обучение – мястото, в което учениците са главните действащи лица. Инициативата е под патронажа на МОН и Националния STEM център. Тази година акцентът е върху прилагането на съвременните технологии и иновации в тези форми на обучение. 220 участници с 37 проекта представят своите идеи в Националния дом на науката и техниката. Три награди ще бъдат присъдени на най- добрите предложения за STEM обучение.
Доц. д-р Кремена Деделянова, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България: "Искаме да дадем превес на природните науки, да подпомогнем този дългоочакван интерес към инженерната професия, все пак ренесансът на инженерните науки предстои, затова наблягаме по-скоро на технологиите."
Проф. Найден Шиваров, директор Национален STEM център: "Работим по един много голям проект за изграждане на STEM кабинети във всяко държавно или общинско училище. Проектът е към своя край. Ще бъдат открити на 2200 училищни STEM центрове. Плюс това и национален и три регионални STEM центрове, които ще подпомагат училищните."