"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие

Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
Гражданите сами ще решават с кой лекар да споделят информация от здравното си досие, което става възможно с новата функционалност в приложението "еЗдраве". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Възможността е предоставена чрез новия модул "Достъп“, който е наличен в мобилното приложение "еЗдраве" и в здравния портал my.his.bg.

Досега пълният достъп до информацията в електронното пациентско досие беше ограничен основно до общопрактикуващите лекари и териториалните експертни лекарски комисии. С новата функционалност пациентът сам ще определя с кой лекар да я сподели и когато е необходимо, да разреши достъп и на други специалисти или лекари по дентална медицина.

Функционалността ще позволи на пациента да предоставя информация по електронен път за всички прегледи, изследвания, диагнози, предписания и други медицински записи. Контролът върху достъпа до медицинска информация остава изцяло в правомощията на пациента. Потребителите могат самостоятелно да изберат конкретен лекар от списък, съдържащ имена, специалност и уникален идентификационен номер на медицинския специалист. Наред с това лекарите също имат възможност да отправят заявка за достъп, която пациентът може да одобри или откаже.

При подадена заявка потребителят ще получава известие в приложението, ако е активирал функцията за нотификации. За профилите на деца е предвидена възможност достъпът да бъде разрешаван след потвърждение от родител.

Функционалността е разработена от "Информационно обслужване" АД и е част от следващия етап в развитието на електронното здравеопазване в България, с което се цели по-малко административна тежест, по-малко хартиени документи и по-лесно предоставяне на медицинска информация, допълниха от пресцентъра.

#електронно пациентско досие #електронно здравно досие #министерство на здравеопазвнето #лекари

