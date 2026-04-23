Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража

Пловдивският окръжен съд остави в ареста 22-годишния мъж, обвинен, че е убил баща си, а след това и разчленил трупа му в опит да прикрие стореното.

Мартин Рондов е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, че именно той е извършил престъплението, както и счете, че съществува реална опасност младият мъж да се укрие.

По-рано в съдебната зала, той сам поиска да остане в ареста с мотива, че няма при кого да отиде. От години момчето не поддържа връзка с майка си, от няколко месеца живеел е с баща си, а преди това учил в Германия. Делото се гледа в закрито заседание, по искане на защитата, за да не се разгласяват както деликатни обстоятелства от личния живот на обвиняемия, така и шокиращите обстоятелства около самото деяние.