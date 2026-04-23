БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Поводът за убийството е бил спор за дистанционното на телевизора

Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража
Снимка: БНТ - Пловдив
Слушай новината

Пловдивският окръжен съд остави в ареста 22-годишния мъж, обвинен, че е убил баща си, а след това и разчленил трупа му в опит да прикрие стореното.

Мартин Рондов е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, че именно той е извършил престъплението, както и счете, че съществува реална опасност младият мъж да се укрие.

По-рано в съдебната зала, той сам поиска да остане в ареста с мотива, че няма при кого да отиде. От години момчето не поддържа връзка с майка си, от няколко месеца живеел е с баща си, а преди това учил в Германия. Делото се гледа в закрито заседание, по искане на защитата, за да не се разгласяват както деликатни обстоятелства от личния живот на обвиняемия, така и шокиращите обстоятелства около самото деяние.

#син #баща #убийство #Пловдив

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ