Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни от ферми в Смолянско

Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч установиха общо 321 виртуални животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Те не са намерени в животновъдните обекти, но са регистрирани в информационната система на БАБХ ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие“ са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско, съобщиха от Агенцията.

От двете стопанства в Чепеларе и Павелско са „изчезнали“ общо 178 говеда, които присъстват във ВетИС. В тях обаче са открити 106 нерегистрирани животни и 4 с регистрация от друг обект.

В двете ферми в Малево липсват 15 говеда. В един от обектите в Триград вместо регистрираните 14 коня е открит само един. Не са намерени и 14 говеда. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени само 8 от регистрираните 48 овце, оттам са „изчезнали“ също 5 коня от общо 7 и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня от общо 20 и 7 говеда от общо 12. В допълнителна ферма в с. Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Десетте проверки са констатирали също редица нарушения при идентификацията на животните – липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество говеда и овце, регистрирани с една и съща ушна марка.

Данните за регистрираните животни във ВетИС ще бъдат актуализирани, а на нарушителите ще бъдат съставени актове.

