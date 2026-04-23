"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу киберпрестъпленията

от БНТ , Източник: БТА
Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% всяка година, съобщи директорът на НСлС Борислав Сарафов

гдбоп предупреждава все повече нарастват опитите киберпрестъпления
Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба, съобщиха от прокуратурата.

На учредяването присъстваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е повишаване на компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

Временно и.д. главен прокурор Ваня Стефанова изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансирането на тероризма. Специализацията, квалификацията и екипната работа са водещи за постигането на добри резултати, добави Стефанова.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива - от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и Върховна касационна прокуратура, следователите от отдел "Киберпрестъпления" в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представи организацията и структурата на подобна мрежа в САЩ и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчерта отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по разследване на торент тракерите "Арена" и "Замунда".

Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС: "След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг платформи, излъчващи пиратско съдържание - филми и музика."

Борислав Сарафов, директор на Националната следствена служба: "Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления."

#Светослав Василев #Ваня Стефанова # Борислав Сарафов #киберпрестъпления #национална следствена служба

