Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу киберпрестъпленията

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба, съобщиха от прокуратурата.

На учредяването присъстваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е повишаване на компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

Временно и.д. главен прокурор Ваня Стефанова изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансирането на тероризма. Специализацията, квалификацията и екипната работа са водещи за постигането на добри резултати, добави Стефанова.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива - от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и Върховна касационна прокуратура, следователите от отдел "Киберпрестъпления" в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представи организацията и структурата на подобна мрежа в САЩ и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчерта отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по разследване на торент тракерите "Арена" и "Замунда".