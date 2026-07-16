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Пау Торес разкри мечтата си: Иска да се завърне във Виляреал като свободен агент

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Спорт
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Испанският защитник не желае "жълтата подводница“ да плаща трансферна сума за него и вече е обсъдил бъдещето си с президента на клуба.

Пау Торес разкри мечтата си: Иска да се завърне във Виляреал като свободен агент
Снимка: БГНЕС
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Централният защитник на Астън Вила Пау Торес призна, че мечтае да се завърне във Виляреал след изтичането на договора си с английския клуб през лятото на 2028 година.

В интервю за подкаста La Otra Grada 29-годишният испанец разкри, че желанието му е да се присъедини към "жълтата подводница“ като свободен агент, за да не се налага клубът да плаща трансферна сума за неговите права.

"Ако нищо не се промени, ще изиграя оставащите две години от договора си и това ще бъде краят на престоя ми в Астън Вила. Бих искал Виляреал да не плаща нито едно евро за мен, за да мога да се присъединя като свободен агент. Това е клубът на живота ми и не искам да харчат пари за трансфера ми. Ако треньорът тогава смята, че мога да бъда полезен, ще се радвам да се завърна“, заяви Торес.

Бранителят разкри още, че вече неведнъж е разговарял по темата с президента на Виляреал Фернандо Роча, което показва, че идеята за завръщане не е нова.

Пау Торес е юноша на Виляреал и защитаваше цветовете на клуба между 2016 и 2023 година, превръщайки се в един от най-важните играчи на отбора. През лятото на 2023 година той премина в Астън Вила, където отново работи с Унай Емери.

Въпреки че е концентриран върху оставащите си два сезона в Бирмингам, испанецът не крие, че вижда края на кариерата си именно там, откъдето започна професионалният му път – във Виляреал.


#Пау Торес #ФК Виляреал

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