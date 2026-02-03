Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене

Българското пистово колоездене записа исторически ден на европейското първенство в Коня, Турция. Мирослав Минчев и Павел Николов последователно подобриха националния рекорд на 200 метра с летящ старт и станаха първите българи, слезли под границата от 10 секунди в дисциплината.

В квалификациите Минчев спря хронометрите на 9.922 секунди, с което първи изтри старото върхово постижение. Малко по-късно Николов вдигна още летвата, записвайки впечатляващите 9.858 секунди.

Резултатът на Николов му осигури място във фазата на директните елиминации. В 1/16-финалите той отстрани италианеца Матиа Предомо – европейски шампион до 23 години в омниума, но на осминафиналите пътят му бе спрян от един от най-опитните състезатели в турнира – германеца Максимилиан Дьорнбах, носител на пет медала от европейски първенства и редовен участник на олимпийски игри.

Битката за медалите в дисциплината предстои утре, когато ще бъдат определени призьорите на шампионата.