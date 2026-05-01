БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пентагонът сключи споразумения с водещи компании в областта на изкуствения интелект

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Запази
живо пентагона министър каракачанов среща военния министър сащ
Слушай новината

Пентагонът съобщи днес, че е сключил споразумения със седем водещи компании в областта на изкуствения интелект за внедряване на техните най-съвременните им технологии в мрежите с класифициран достъп на министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

"СпейсЕкс" (SpaceX), "ОупънЕйАй" (OpenAI), "Гугъл" (Google), "Енвидиа" (NVIDIA), "Рефлекшън" (Reflection), "Майкрософт" (Microsoft) и "Амазон уеб сървисиз" (Amazon Web Services) ще бъдат интегрирани в мрежи на Пентагона, за да "оптимизират синтеза на данни, повишат разбирането на ситуацията и подпомогнат вземането на решения от бойците в сложна оперативна обстановка", съобщи Пентагонът в изявление.

"Тези споразумения ускоряват трансформацията на въоръжените сили на САЩ като бойна сила, извеждаща на преден план изкуствения интелект, и ще подсилят способността на нашите бойци да поддържат вземане на решения с предимство във всички области на военните действия", посочва изялението.

Друг гигант в областта на изкуствения интелект, "Антропик" (Anthropic), влезе в спор с Пентагона относно ограниченията за това как въоръжените сили могат да използват неговите инструменти с изкуствен интелект, заради което миналия месец компанията бе определена като риск за веригата на доставки миналия месец, а ползването на продуктите й от Пентагона и неговите подизпълнители бе забранено.

Сайтът за технологични новини "Информейшън" съобщи по-рано тази седмица, че "Гугъл" се е присъединил към нарастващия списък от компании, подписали споразумение, което позволява на министерството на отбраната на САЩ да използва моделите им за изкуствен интелект за класифицирани дейности. Споразумението позволява на Пентагона да използва ИИ на "Гугъл" за "всякакви законни правителствени цели", наред с технологиите на "ОупънЕйАй" и "ексЕйАй" (xAI) на Илон Мъск, допълви публикацията.

# изкуствен интелект #САЩ #Пентагонът

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ