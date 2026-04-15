Пер-Матиас Хьогмо: Когато изоставаме с толкова точки, ще е трудно, мислим за Купата

Чете се за: 01:45 мин.
Треньорът на Лудогорец призна за тежката ситуация в първенството след загубата от Арда

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо призна, че шансовете на тима за титлата значително намаляват след поражението с 0:1 от Арда в Кърджали, но подчерта, че фокусът вече се измества към турнира за Купата на България.

"Беше тежък двубой. През първото полувреме имахме достатъчно положения, с които можехме дори да спечелим, но не успяхме да реализираме. Получихме гол при единствената им възможност. След това техният вратар се представи много добре“, коментира норвежкият специалист.

Той отчете спад в играта на отбора след почивката.

"През второто полувреме не създадохме толкова положения. Знаехме, че Арда ще се прибере и ще играе компактно. Опитахме се да ги поставим под напрежение, но не бяхме достатъчно ефективни.“

Хьогмо призна, че изоставането от лидера Левски оказва влияние върху психиката на футболистите. "

Със сигурност тази разлика се отразява. Може би през второто полувреме се повлияхме, защото знаехме, че трябва да спечелим. Не успяхме да се придържаме към плана.“

Наставникът на „орлите“ бе откровен и за реалностите в шампионата: "Когато изоставаме с толкова много точки, ще бъде трудно. Затова сега мислим за Купата на България. Мотивацията ни там е огромна.“

В следващия си мач Лудогорец ще се изправи срещу ЦСКА в турнира за националната купа, където тимът ще търси спасение на сезона.

# Пер-Матиас Хьогмо #Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец

Александър Тунчев: Спечелихме с късмет, но с увереност и характер
Александър Тунчев: Спечелихме с късмет, но с увереност и характер
Левски потрива ръце! Арда с героично представяне в Кърджали, задълбочи кризата в Лудогорец преди плейофите
Първа лига: Арда - Лудогорец 1:0 (ГАЛЕРИЯ)
Илиан Илиев: Нямаме място в Европа с това представяне
Александър Александров: Изиграхме много силен мач и заслужено победихме
ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна и завърши трети в редовния сезон
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран
Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен...
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска...
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
