Пер-Матиас Хьогмо: Когато изоставаме с толкова точки, ще е трудно, мислим за Купата

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо призна, че шансовете на тима за титлата значително намаляват след поражението с 0:1 от Арда в Кърджали, но подчерта, че фокусът вече се измества към турнира за Купата на България.

"Беше тежък двубой. През първото полувреме имахме достатъчно положения, с които можехме дори да спечелим, но не успяхме да реализираме. Получихме гол при единствената им възможност. След това техният вратар се представи много добре“, коментира норвежкият специалист.

Той отчете спад в играта на отбора след почивката.

"През второто полувреме не създадохме толкова положения. Знаехме, че Арда ще се прибере и ще играе компактно. Опитахме се да ги поставим под напрежение, но не бяхме достатъчно ефективни.“

Хьогмо призна, че изоставането от лидера Левски оказва влияние върху психиката на футболистите. "

Със сигурност тази разлика се отразява. Може би през второто полувреме се повлияхме, защото знаехме, че трябва да спечелим. Не успяхме да се придържаме към плана.“

Наставникът на „орлите“ бе откровен и за реалностите в шампионата: "Когато изоставаме с толкова много точки, ще бъде трудно. Затова сега мислим за Купата на България. Мотивацията ни там е огромна.“

В следващия си мач Лудогорец ще се изправи срещу ЦСКА в турнира за националната купа, където тимът ще търси спасение на сезона.