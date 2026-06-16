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Пет медала за българските гимнастички във втория ден на световното първенство за атлети със синдром на Даун

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Спорт
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Михаела Рангелова и Василена Богданова донесоха три златни отличия за България в надпреварата по художествена гимнастика в София

пет медала българските гимнастички втория ден световното първенство атлети синдром даун
Снимка: БТА
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Българските състезателки по художествена гимнастика продължиха впечатляващото си представяне на световното първенство за атлети със синдром на Даун в София, след като спечелиха общо пет медала във втория състезателен ден. Във финалите на отделните уреди националките завоюваха три златни, един сребърен и един бронзов медал.

Най-успешна сред девойките отново бе Михаела Рангелова. След среброто в многобоя тя добави още две титли към актива си, триумфирайки във финалите на обръч и топка. Българката получи оценки от 12.367 точки на обръч и 12.817 точки на топка, с което затвърди мястото си сред звездите на шампионата.

Силно се представи и Алина Даниелс, която спечели сребърен медал във финала на въже с оценка от 9.750 точки. Във финала на топка тя остана само на крачка от отличията, завършвайки на четвърта позиция с резултат от 10.900 точки.

При жените Василена Богданова също се отличи с два медала. Тя завоюва златото на топка с оценка от 13.883 точки, а на обръч се окичи с бронз след резултат от 12.567 точки. На въже Богданова остана четвърта с 12.083 точки, докато Томислава Стоянова се класира осма с 9.350 точки.

Диляна Попова също намери място сред финалистките, като завърши шеста на топка с оценка от 11.467 точки и допринесе за силното представяне на българския отбор.

Медалистките бяха наградени от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн и доайена на спортната журналистика Вера Маринова, които поздравиха участничките за отличните им изяви.

Световното първенство за атлети със синдром на Даун продължава в София, а българските състезатели продължават да носят поводи за гордост на домакините.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

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