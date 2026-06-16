Пет медала за българските гимнастички във втория ден на световното първенство за атлети със синдром на Даун

Българските състезателки по художествена гимнастика продължиха впечатляващото си представяне на световното първенство за атлети със синдром на Даун в София, след като спечелиха общо пет медала във втория състезателен ден. Във финалите на отделните уреди националките завоюваха три златни, един сребърен и един бронзов медал.

Най-успешна сред девойките отново бе Михаела Рангелова. След среброто в многобоя тя добави още две титли към актива си, триумфирайки във финалите на обръч и топка. Българката получи оценки от 12.367 точки на обръч и 12.817 точки на топка, с което затвърди мястото си сред звездите на шампионата.

Силно се представи и Алина Даниелс, която спечели сребърен медал във финала на въже с оценка от 9.750 точки. Във финала на топка тя остана само на крачка от отличията, завършвайки на четвърта позиция с резултат от 10.900 точки.

При жените Василена Богданова също се отличи с два медала. Тя завоюва златото на топка с оценка от 13.883 точки, а на обръч се окичи с бронз след резултат от 12.567 точки. На въже Богданова остана четвърта с 12.083 точки, докато Томислава Стоянова се класира осма с 9.350 точки.

Диляна Попова също намери място сред финалистките, като завърши шеста на топка с оценка от 11.467 точки и допринесе за силното представяне на българския отбор.

Медалистките бяха наградени от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн и доайена на спортната журналистика Вера Маринова, които поздравиха участничките за отличните им изяви.

Световното първенство за атлети със синдром на Даун продължава в София, а българските състезатели продължават да носят поводи за гордост на домакините.