БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Младенов чества 10-годишнината от създаването на МЦ Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
Петър Младенов
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Партньорството между Министерството на младежта и спорта и Младежки център Пловдив създава условия за развитието на младите хора. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на честването на 10-годишнината от създаването на Младежки център Пловдив.

„Десет години са достатъчно време, за да се изгради общност, да се създадат традиции и да се родят десетки инициативи, оставили следа в живота на млади хора, които търсят вдъхновение, възможности и подкрепа. Но също така това е период, който показва, че когато има визия, професионализъм и партньорство, резултатите не закъсняват”, каза още Младенов.

Заместник-министърът подчерта ключовата роля на партньорството между Министерството на младежта и спорта и Младежкия център за успешното прилагане на младежките политики както на местно, така и на национално ниво.

По думите му Младежки център Пловдив се е утвърдил като институция, която през последното десетилетие е пример за устойчиво развитие, иновации и отдаденост към младите хора на България.

Събитието се проведе в Младежки център Пловдив и включи кратка вечерна програма, в която бяха представени акценти от развитието на центъра през последното десетилетие. Сред гостите бяха представители на институции, партньорски организации, местната общност и активни млади хора, участвали в инициативите на центъра през годините.

#заместник-министър Петър Младенов #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Младежки център - Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Още

НСА чества 83-ата си годишнина
НСА чества 83-ата си годишнина
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика Без български финал при младежите на световното по спортна гимнастика
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара Победа и загуба за Илиян Стойнов в Анкара
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ