Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Лични светини на свети Гавриил Ургебадзе бяха посрещнати тържествено в Бургас по повод отбелязването на 30 години от успението на грузинския подвижник. Поводът събра десетки вярващи в храм "Св. Богородица", където на празника Въведение Богородично, се проведе архиерейска св. Литургия, оглавена от сливенския митрополит Арсений.

Сред донесените в България светини са мантията на светеца, неговата шапка, поясът, личната икона, която е носил върху себе си, както и саморъчно изработен от него кръст. В страната пристигна и икона с мощи на свети Гавриил, съхранявана в църквата, която той сам е построил в родния си дом в Тбилиси.

Светините са донесени с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия II и на българския патриарх Даниил. Инициативата се осъществява от Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази" с благословението на величкия епископ Сионий, игумен на Бачковската света обител "Успение Богородично".

Поклонението в Бургас продължава до 18.00 ч. днес. В ранния следобед, от 13.00 ч., в храма ще се проведе и беседа с племенника на светеца - Елгар Ургебадзе, който придружава светините по време на поклонническата програма в България.

#мощи на свети Гавриил #Лични светини #св. Гавриил Ургебадзе

