С ден по-рано от планираното: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе

Днес около 16.00 ч. се възстановява движението в двете посоки по "Дунав мост" при Русе. Дейностите в затворения за основен ремонт 320-метров участък в платното в посока Румъния приключиха с един ден по-рано от предвиденото и за празничните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения.

През последната седмица на съоръжението се монтираха ограничителните системи и се положи пътната маркировка в затворения за ремонт участък. Работи се по отводнителния колектор и обновяването на тротоарните блокове, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да започнат строително-монтажните работи в 320-метров участък в платното за България.

Както и досега дейностите на "Дунав мост" ще се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.