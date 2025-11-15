БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Снимка: БТА
Слушай новината

Икона с мощи на грузинския светец Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени от снощи за поклонение в храма „Св. великомъченица Неделя“ в София. Те ще останат в зърквата до 17.00 ч. днес.

Снимки: БТА

Българският патриарх Даниил отсруова днес от 9:00 ч. света литургия за празника на свети Гавриил Ургебадзе в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя".

По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929-1995), с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия Втори и на българския патриарх Даниил, в България пристигнаха лични вещи и икона с мощи на светеца.

В следващите дни ще има поклонение пред светините в Бачковската света обител "Успение на Пресвета Богородица", в Троянската света обител "Успение на Пресвета Богородица", както и в храмове във Варна, Бургас, Сливен и в Гоце Делчев.

Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази", с благословението на игумена на Бачковската света обител "Успение Богородично" - Величкия епископ Сионий.

Св. Гавриил Ургебадзе е канонизиран за светец от Грузинската православна църква през 2012 г. Светият изповедник Гавриил е роден на 26 август 1929 г. Неговото име е Годерджи. Той приема монашество, когато е на 26 години и получава името Гавриил, негов покровител е св. Гавриил Атонски. Неговата майка дълго време била против стремежа на сина си към монашеството, но в края на живота си приела неговия избор и самата тя поела по пътя на монашеския подвиг. Св. Гавриил успява да построи църква с няколко купола в двора на собствения си дом в Тбилиси. Издига го със собствени ръце, около 1962 г. За църквата иконите светецът събира от градските сметища, където по време на атеистичния режим в Грузия хората изнасяли и изхвърляли заедно с боклуците си и голям брой свещени предмети. Стените на църквата били покрити с икони.

#св. Гавриил Ургебадзе #мощи #икона

