Два национални отбора на България ще участват в турнир на Международната федерация по хандбал

Националните отбори на България по хандбал за девойки до 17 и до 19 години ще вземат участие в турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy за зона Европа. Състезанията ще се състоят в косовската столица Прищина, съобщиха от БФХ.

Момичетата от младшата възраст ще играят от 25 ноември до 1 декември, а веднага след тях започва и надпреварата за старшата възраст, която ще завърши на 6 декември.

Във връзка с предстоящото участие националките се събират на подготвителен лагер утре, събота. Те ще тренират няколко дни заедно преди заминаването на 17-годишните за Косово.

Старши треньорът на девойките младша възраст Миглена Христова обяви и избраничките си за турнира в Прищина. В състава от 14 състезателки влизат: Емили Андреева, Карина Христова, Мелиса Юмерова, Емилия Захариева и Мартина Тодорова (Етър 64), Диана Петрова и Петя Василева (Бъки), Рая Янкова (Панагюрище), Елеонора Кирева (Хасково), Ивет Костадинова, Нася Асенова и Стефани Стойкова (Сливница), Ния Цанкова (Бяла) и Йоана Ценкина (Санднес, Норвегия).