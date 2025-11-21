БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев

от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Благомир Коцев кмет Варна
Снимка: БТА
Светла Даскалова от Варненския окръжен съд бе избрана за съдия-докладчик по делото на задържания кмет Благомир Коцев. Изборът стана чрез системата за случайно разпределение на дела.

Бяха избрани и двама съдебни заседатели.

По закон съдия Светла Даскалова ще трябва да насрочи делото в двумесечен срок.

Пред Софийския градски съд са депозирани молби за разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев. Съдия Даскалова ще трябва да се произнесе и по тях, като няма законов срок. Трябва да бъдат разгледани в разумни срокове според юристи.

