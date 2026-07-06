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Петима души пострадаха при традиционното бягане с бикове в Памплона

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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чака петима души пострадаха началото традиционното бягане бикове памплона
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Петима души бяха ранени при първото за тази година бягане пред бикове по време на фестивала "Сан Фермин" в испанския град Памплона, съобщи ДПА.

Пострадалите са получили основно натъртвания, като няма тежки наранявания, причинени от дългите и остри рога на животните. Трима от участниците са били откарани в болница, съобщи испанската обществена телевизия RTVE.

Фестивалът в чест на покровителя на града св. Фермин започна в понеделник и ще продължи до следващия вторник. Всяка сутрин шест бика, някои от които тежат над 600 килограма, заедно с няколко опитомени вола преминават по тесните улици на стария град към арената, където по-късно през деня се провеждат коридите.

Всяка година десетки участници, предимно млади мъже, се включват в традиционното бягане по трасето с дължина около 825 метра. От 1924 г. насам при събитието са загинали 16 души, като последният смъртен случай е през 2009 г.

Фестивалът, който се провежда от 1591 г., продължава да предизвиква критики от организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като "средновековно мъчение" и настояват традицията да бъде прекратена.

Въпреки споровете "Сан Фермин" продължава да привлича хиляди посетители от цял свят, особено от Европа, Австралия, Азия и САЩ, уточнява ДПА.

Снимки: БТА

#надбягване с бикове #Памплона #Сан Фермин

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