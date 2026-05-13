Пламен Абровски: За 2026 година все още няма сключен договор за защита от градушки

Няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Това заяви на брифинг в Министерски съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "За 2026, 2027 и 2028 година все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ."

Допълни, че защита от градушки в България става по два начина - чрез ракети и самолетен способ.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "Единият е чрез ракети, там, където има изградени още преди 30 - 40 години ракетни установки. Отделно, поради измененията в климата, нашата държава започна там, където не може бързо да изгради ракетни площадки, да сключва договори - и имаше сключени договори в годините назад - за защита чрез самолетен способ."

Абровски заяви, че от януари досега има забавяне на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка.