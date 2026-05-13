Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Пламен Абровски: За 2026 година все още няма сключен договор за защита от градушки

Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, заяви земеделският министър

пламен абровски 2026 година все сключен договор защита градушки
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Няма сключен договор за защита от градушки за тази и следващите две години. Това заяви на брифинг в Министерски съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "За 2026, 2027 и 2028 година все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ."

Допълни, че защита от градушки в България става по два начина - чрез ракети и самолетен способ.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "Единият е чрез ракети, там, където има изградени още преди 30 - 40 години ракетни установки. Отделно, поради измененията в климата, нашата държава започна там, където не може бързо да изгради ракетни площадки, да сключва договори - и имаше сключени договори в годините назад - за защита чрез самолетен способ."

Абровски заяви, че от януари досега има забавяне на обществената поръчка за защита от градушки чрез самолетен способ и ще бъде направена проверка.

Пламен Абровски, министър но земеделието: "Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители."

#защита от градушки #Пламен Абровски #министър на земеделието

