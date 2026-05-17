Пламен Андреев стана шампион на Полша

Пламен Андреев триумфира с шампионската титла в Полша заедно с Лех Познан.

Тимът от Познан си гарантира първото място след победа с 3:1 като гост на Радомяк Радом в двубой от 33-ия кръг на полската Екстракласа. След спечелените три точки Лех събра 59 точки и увеличи преднината си на върха на шест точки пред Гурник Забже кръг преди края на сезона.

Българският вратар Андреев остана на резервната скамейка за шампионите в срещата срещу Радомяк.

С този успех Лех Познан защити титлата си от миналия сезон и вече има общо 10 шампионски трофея в своята история.

Другият българин в първенството – Борислав Рупанов, също не се появи в игра за Гурник Забже при успеха с 1:0 като гост на Висла Плоцк.