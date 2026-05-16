Пер-Матиас Хьогмо: Не се доближихме до нивото, което искаме

Старши треньорът на Лудогорец остана разочарован от поражението от ЦСКА 1948 в Първа лига.

Разградчани загубиха гостуването си в Бистрица с гол в 96-ата минута.

"Не се доближихме до нивото, което искахме. Изглеждахме добре физически, за малко можехме да губим в резултата. След това имахме шансове да реализираме, но не бяхме достатъчно добри. Изглеждаше, че реалният резултат е равенството. Контролирахме топката в последните минути. Допуснахме гол по доста разочароващ начин", сподели той след срещата.

Наставникътще следи финала за Купата на България преди предстоящия мач с ЦСКА.