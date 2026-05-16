Пер-Матиас Хьогмо: Не се доближихме до нивото, което искаме

Старши треньорът на Лудогорец остана разочарован от поражението от ЦСКА 1948 в Първа лига.
Разградчани загубиха гостуването си в Бистрица с гол в 96-ата минута.
"Не се доближихме до нивото, което искахме. Изглеждахме добре физически, за малко можехме да губим в резултата. След това имахме шансове да реализираме, но не бяхме достатъчно добри. Изглеждаше, че реалният резултат е равенството. Контролирахме топката в последните минути. Допуснахме гол по доста разочароващ начин", сподели той след срещата.
Наставникътще следи финала за Купата на България преди предстоящия мач с ЦСКА.
"Днес наистина страдахме. Очаквахме доста повече от тима. Трябва да отбележим, че имаме три мача само за девет дни. Трябва да се възстановим за мача с ЦСКА и да победим. Нека да видим, има финал за купата. Трябва да следим и него, това е ситуацията", допълни датчанинът.