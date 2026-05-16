Ботев Пловдив удари звучен шамар на Черно море

Ботев Пловдив победи с категоричното 5:0 Черно море и не позволи на "моряците" да си спечелят предсрочно първото място във втората четворка на българското първенство по футбол. Варненци водят с две точки на Локомотив Пловдив, който от своя страна пусна много резерви и бе надигран категорично от Арда Кърджали.

Ботев е последен във втората четворка и няма шансове да стигне до плейоф за европейските турнири, но Арда изостава само с три точки от своеобразния връх.

Ботев диктуваше играта през първото полувреме и имаше по-добрите възможности, но Кристиан Томов отрази чисто положение на Чимези Уилямс в осмата минута и на Никола Илиев в 18-ата. Само две по-късно обаче Симеон Петров спечели центриране от ъглов удар на далечна греда и бе точен за домакините.

Карлос Меоти бе креативната сила за Ботев през първото полувреме, а 20-годишният португалец блесна отново на старта на второто. В 50-ата минута той изпрати точно центриране за Франклин Маскоте, който удвои преднината на "канарчетата". Само шест минути по-късно бе точен и Енок Куатенг, който преодоля Томов с прецизен диагонален удар, а още в следващата атака Никола Илиев вкара за 4:0.

Ботев завърши доминацията си под проливния дъжд в Пловдив с попадение на Самуил Цонов, който оформи крайното 5:0 в 77-та минута.