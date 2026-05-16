Антонио Вутов се отличи с хеттрик при успеха на Арда над Локомотив Пловдив

Арда Кърджали победи с категоричното 4:0 като домакин Локомотив Пловдив в двубой от 35-ия кръг в шампионата. С хеттрик през първото полувреме се отличи Антонио Вутов, който направи асистенция и за четвъртия гол на отбора от Родопите.

Воденият от треньора Александър Тунчев поведе в резултата още във втората минута, когато Атанас Кабов подаде за Андре Шиняшики. Той шутира от въздуха и принуди вратаря Петър Зовко да избие в напречната греда, а при добавката Вутов прати кълбото в мрежата.

Само 11 минути след това домакините удвоиха аванса си. Димитър Велковски центрира в наказателното поле, където Антонио Вутов се измъкна между двама защитници и с глава се разписа за 2:0.

Вутов оформи хеттрика си в 26-ата минута. Вячеслав Велев прати топката към далечната греда, където Андре Шиняшики асистира за Вутов и той се разписа за трети път в двубоя.

Мариян Вангелов изпусна да върне един гол в полза на Локомотив десет минути преди почивката.

В 52-ата минута Антонио Вутов центрира от ъглов удар и Джелал Хюсеинов направи 4:0 за Арда.

Локомотив Пловдив, който се подготвя за финала за купата на България срещу ЦСКА през следващата седмица, е на шесто място в класирането с 52 точки, докато Арда заема седма позиция с точка по-малко.