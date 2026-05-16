Лъчезар Балтанов: Момчетата видяха, че могат

Изразителната победа над Черно море е положителна за самочувствието на футболистите на Ботев Пловдив, заяви старши треньорът Лъчезар Балтанов.

"Канарчетата" разгромиха "моряците" с 5:0 и прекратиха негативна серия от три поражения.

"С оглед на резултата и настроението, това е най-добрият мач на Ботев през сезона. Радвам се, че по този начин отговорихме на трите поражения и поздравявам момчетата", сподели той след срещата.

Според него едно от най-добрите представяне бе дело на Карлуш Меоти, който направи три асистенции за седем минути.

"Първото полувреме, особено последните 10-15 минути, не бяха добри за нашия отбор. През второто полувреме вкарахме втори и трети гол, натрупахме самочувствие и създавахме все повече ситуации. Искахме да играем с техничните ни футболисти като Меоти и ни се получи. Той е нашата фантазия в средата на терена. Щастлив съм, че момчетата видяха, че могат", допълни наставникът.