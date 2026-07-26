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Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Българският вратар беше титуляр при поражението на Дебрецен с 0:2 от Академия Пушкаш в първия кръг на унгарския шампионат

Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит
Снимка: Startphoto.bg
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Пламен Андреев и Дебрецен стартираха новия сезон в унгарската лига с домакинско поражение. Тимът на българския вратар отстъпи с 0:2 на Академия Пушкаш в двубой от първия кръг на първенството.

Бившият капитан на Левски започна като титуляр и записа първия си официален мач за сезона, но не успя да предотврати загубата на своя тим, който допусна и двете попадения още преди почивката.

Гостите откриха резултата в 12-ата минута. Даниел Лукач центрира остро от аутлинията, а Андраш Немет се позиционира отлично в наказателното поле и с прецизен удар изпрати топката във вратата на Андреев за 1:0.

В 29-ата минута Немет нанесе втория си удар. Нападателят преодоля защитник в наказателното поле и останал очи в очи с българския страж, реализира за 2:0.

След почивката Дебрецен опита да се върне в мача и натисна съперника си, но така и не успя да стигне до попадение. В края на срещата Академия Пушкаш остана с човек по-малко след червен картон, но това не промени крайния изход на двубоя.

След първия кръг Академия Пушкаш започва сезона с три точки, докато Дебрецен остава без актив. В следващия кръг, който е насрочен за 2 август, Пламен Андреев и неговите съотборници ще гостуват на Пакш, а Академия Пушкаш ще приеме Уйпещ.

#Пламен Андреев #ФК Дебрецен #Академия Пушкаш

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