Планински спасители издирват жена, изчезнала на Витоша

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
У нас
Витоша
Снимка: БТА
Издирва се жена в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни.

По данни на ПСС на БЧК условията за туризъм в планините са подходящи за сезона. Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.

#изчезнала жена #Витоша

