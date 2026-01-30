БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Пловдив чества 172 години от рождението на Стефан Стамболов

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
пловдив чества 172 години рождението стефан стамболов
Снимка: БТА
„И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, за да изтегля България!“ – тези думи на Стефан Стамболов повтори на три места в словото си драматургът и писател Александър Секулов по време на днешното честване на 172 години от рождението на държавника в Пловдив.

Церемонията на почит и полагане на цветя с участието на военен оркестър се състоя пред паметника на Стамболов на едноименния площад в центъра на града.

Изпълнената с противоречия личност на забележителния визионер безапелационно е посочена като един от най-важните строители на съвременна България от Симеон Радев. В словото си драматургът Секулов цитира и мнението на американския историк Мънро, според когото Стамболов е най-способният държавник от балканските нации за целия 19-и век.

Цялото му верую се побира в една-единствена дума - „независимост“, каза още Александър Секулов и припомни, че Стамболов пресича опитите на Русия да управлява България като губерния. Писателят се обърна към съвременниците с риторичния въпрос - колко от нас могат като Стамболов да положат пред олтара на отечеството своето благополучие.

„Няма бъдеще страна, чието единствено лепило е омразата. Народите вървят напред, защото имат общи цели, а не партийни и лични такива“, завърши речта си Секулов.

#172 години от рождението на Стамболов #Стефан Стамболов #чествания #Пловдив

Product image
