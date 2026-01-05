Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък

От 16 до 21 февруари многофункционалната спортна зала „Колодрум-Пловдив“ ще приеме европейското първенство по стрелба с лък в зала.

Интересът към надпреварата е изключително висок – участие са заявили 357 състезатели и 85 официални лица от над 30 държави, което превръща XXII-то Европейско Първенство в най-голямото в историята и обещава да е истински празник за любителите на този елегантен и динамичен спорт.

Състезанията ще се проведат в трите основни дивизии – рекърв, компаунд и гол лък, във възрастовите групи мъже и жени, както и младежи и девойки до 21 години. Участниците ще премерят сили както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини, а за първи път в историята, в зала ще бъдат включени и смесените отбори – новост, която обещава допълнителни емоции и зрелищни двубои.

Програмата предлага стрелба от най-високо ниво през цялата седмица. На 17 февруари зрителите ще могат да проследят квалификациите, а на 18 и 19 февруари ще се проведат индивидуалните и отборните елиминации. Петък, 20 февруари, е отреден за отборните финали, докато кулминацията ще бъде в събота, 21 февруари, когато ще се състоят индивидуалните финали и ще бъдат излъчени новите европейски шампиони.

Освен елита на европейската Стрелба с лък, сред звездните имена в турнира е и българската надежда и актуален европейски шампион в зала Иван Банчев, който ще защитава титлата си в дисциплината рекърв мъже, спечелена на първенството в Самсун, Турция през 2025 година. националните ни състезатели.

Българска Федерация Стрелба с Лък, провежда и турнир „Тракия Оупън“ в зала Колодрум Пловдив на 10 и 11 януари. Квалификации и елиминации ще се проведат в събота от 9:00 до 20:00, финалите са в неделя от 09:00 до 12:30

Домакин на шампионата е Българска Федерация Стрелба с Лък, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, СПОРТ ТОТО и Община Пловдив.