Пловдив празнува културата с фестивала „Пловдив си ти“

Днес е последният ден на фестивала "Пловдив си ти", с който Пловдив отбелязва 7 години от титлата Европейска столица на културата. През целия уикенд градът се превърна в сцена на музика, изкуство, традиции и семейни събития, всички със свободен вход.

Пловдив е първият български град с тази престижна европейска титла. Още през 2019 година тук са реализирани над 700 културни събития, а и днес културата остава едно от най-силните лица на града.

Фестивалът върна спомени за впечатляващото откриване на Европейската столица на културата. За някои хора празникът е свързан и с храната – приготвянето на хляб и споделянето му с публиката отново беше част от атмосферата.

В Дондуковата градина посетителите имаха възможност да се включат в кулинарни работилници и игри за деца. Хлябът и традиционната храна се превърнаха в символ на общност и споделяне.

И днес част от най-интересните културни места в града са отворени безплатно – Епископската базилика, Природонаучният музей и Етнографският музей с новата експозиция „Музей на ютията“. В Дондуковата градина продължават и кулинарните демонстрации.