Победа над Ян-Ленард Щруф класира Новак Джокович на 1/4-финалите на US Open

Новак Джокович сложи край на участието на германския квалификант Ян-Ленард Щруф на US Open. 24-кратният шампион от Големия шлем се класира за четвъртфиналите на турнира.

38-годишният сръбски тенесист победи 144-ия в света Щруф с 6:3, 6:3, 6:2 и ще се изправи срещу Тейлър Фриц, последният американец в турнира и финалист от 2024 г.

Джокович контролираше мача през цялото време и проби 35-годишния германец пет пъти, но отново показа признаци на изтощение, като получи лечение на рамото си при няколко смени.

„Определено помага, когато сервираш добре. Мисля, че имах страхотно представяне на сервиса в последния кръг, а също и тази вечер. Това прави играта на корта по-лесна“, каза Джокович.

Седмият в схемата Джокович достигна осминафиналите на "Флашинг Медоус" за 14-ти път. Той се класира за 64-ти четвъртфинал в турнир от Големия шлем в 80-тото си участие на това ниво.

Джокович е спечелил и 10-те си мача с Фриц, включително победа в два сета на четвъртфиналите преди две години, когато сръбската звезда спечели последната си титла от Големия шлем.