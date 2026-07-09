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Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

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Спорт
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Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева
Снимка: БОК
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Почетният президент на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах поздрави Весела Лечева, след като тя встъпи официално в длъжност като председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

Бах, който бе начело на МОК в продължение на 12 години, а миналата година бе избран на почетната длъжност до живот, изпрати поздравителен адрес на Лечева, съобщиха от БОК.

В него той подчертава, че е доволен, че последователните усилия на председателя - да бъдат изпълнени решенията на Общото събрание на БОК, са се увенчали с успех, пожелава успешен мандат и продуктивна дейност.

В ролята си на почетен президент Томас Бах участва и в последната сесия на МОК, която взе важни решения по отношения на бъдещето на олимпийското движение.

#БОК #Томас Бах #Весела Лечева

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