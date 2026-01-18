БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това съобщиха от Съюза на артистите в България

почина актьорът иван несторов
Снимка: СБА/Фейсбук
Слушай новината

Почина актьорът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите в България (САБ). Ще запомним благородството и високия му дух, допълват от съюза.

Иван Несторов е роден на 22 октомври 1933 година в село Тъжа, община Павел Баня.

Явява се на изпитите по актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов". Първоначално е приет в класа на Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си в театралното висше училище попада в класа на проф. Боян Дановски.

Познат е от близо 50 роли в театри в страната (Сливен, Добрич), телевизионен театър, кино. Незабравими са филмите с неговото участие "Белязани атоми", "Автостоп", "Закон за защита на държавата", "Закъсняло пълнолуние".

Особено успешно е сътрудничеството му с режисьори като Людмил Стайков, Едуард Захариев, Гриша Островски. В последните години се изявява в Младежкия театър "Николай Бинев". Играе е дядото в "Копче за сън" от Валери Петров, Тригорин в "Чайка" от Чехов и началник на полицията в "Случайната смърт на един анархист" от Дарио Фо, капитан Контев в "Завръщане в бъдещето" от Кольо Георгиев. Участник е в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг.

През 2023 г. е удостоен с наградата на Министерството на културата – "Златен век" (звезда) и грамота за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

Поклонението е на 21 януари, сряда, от 12:30 ч. в столичния храм "Свети Седмочисленици".

Поклон пред паметта му!

