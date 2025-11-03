БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Почина французинът Шарл Кост - най-възрастният олимпийски шампион

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Французинът е починал в съня си на 101-годишна възраст.

почина шарл кост възрастният френски олимпийски шампион
Снимка: БГНЕС
Олимпийският шампион по колоездене на писта от 1948 г. Шарл Кост, който почина на 30 октомври в дома си на 101-годишна възраст, ще остане в историята освен със спортните си отличия, но и с това, че по време на Игрите в Париж 2024 той беше предпоследният факлоносец, който предаде пламъка на дуото Мари-Жозе Перек и Теди Ринер.

„Шарл Кост ни напусна. Имах огромната чест да получа олимпийския пламък от него на Игрите Париж 2024. Шарл Кост олицетворяваше отдаденост, уважение и любов към спорта във всичките му форми. Кариерата му е възхитителна, а наследството му ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения“, каза петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер.

Най-възрастният олимпийски шампион ще бъде погребан в петък, 7 ноември в гробището "Левалоа-Пере" в тесен семеен кръг, както е завещал той.

„С голяма емоция научих за кончината на Шарл Кост, олимпийски шампион в Лондон през 1948 г., който носеше факела на игрите в Париж през 2024 г. Той оставя след себе си огромно спортно наследство. Мислите ми са със семейството му, колоездачната общност и всички, които виждат в кариерата му пример за постоянство“, написа Марина Ферари, министърът на спорта в платформата X.

Шарл Кост е роден на 8 февруари 1924 г. в предградие на Тулон, в Югоизточна Франция. Той става олимпийски шампион в отборното преследване в Лондон 1948 г. Тогава Кост е капитан на френския отбор, който побеждава на полуфиналите Великобритания, а след това и Италия на финала.

Олимпийските игри в Лондон са първите след края на Втората световна война.

Сред постиженията на Кост са още две участия в Тур дьо Франс и три в Джиро д'Италия, както и победа в Гран При на нациите през 1949 г.

Легендарният френски спортист е удостоен с Ордена на Почетния легион едва 74 години след като печели златото в Лондон. Отличието му е връчено от президента на Организационния комитет за Париж 2024, Тони Естанге, през 2022 г.

След триумфа на Игрите през 1948-а, колоездачът е приет само в Елисейския дворец от президента Венсан Ориол, заедно с неговите съотборници (Пиер Адам, Серж БлуСон и Фернан Деканали).

Едва когато Шарл дьо Гол става президент, всички френски олимпийски шампиони автоматично започват да получават Ордена на Почетния легион - традиция, датираща от 1964 г. с Игрите в Инсбрук.

Шарл Кост беше най-възрастният жив олимпийски шампион след смъртта на унгарската гимнастичка Агнеш Келети през януари 2025 г. Келети си отиде от този свят на 103-годишна възраст.

Вижте още:

Легендарната гимнастичка Агнеш Келети почина на 103-годишна възраст

Невероятната история на унгарската спортистка Агнеш Келети

100-годишен шампион по колоездене ще носи олимпийския факел на предстоящите игри

#Шарл Кост

