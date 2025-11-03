Почина французинът Шарл Кост - най-възрастният олимпийски шампион

Олимпийският шампион по колоездене на писта от 1948 г. Шарл Кост, който почина на 30 октомври в дома си на 101-годишна възраст, ще остане в историята освен със спортните си отличия, но и с това, че по време на Игрите в Париж 2024 той беше предпоследният факлоносец, който предаде пламъка на дуото Мари-Жозе Перек и Теди Ринер.

„Шарл Кост ни напусна. Имах огромната чест да получа олимпийския пламък от него на Игрите Париж 2024. Шарл Кост олицетворяваше отдаденост, уважение и любов към спорта във всичките му форми. Кариерата му е възхитителна, а наследството му ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения“, каза петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер.

Charles Coste nous a quittés, j’ai eu l’immense honneur qu’il me transmette la flamme olympique lors des Jeux de Paris 2024.

Ce moment symbolisait la passion et la transmission qui l’animaient.

Charles Coste représentait l’engagement, le respect et l’amour du sport sous toutes… pic.twitter.com/L5g8pNnvhj — Teddy Riner (@teddyriner) November 2, 2025

Най-възрастният олимпийски шампион ще бъде погребан в петък, 7 ноември в гробището "Левалоа-Пере" в тесен семеен кръг, както е завещал той.

„С голяма емоция научих за кончината на Шарл Кост, олимпийски шампион в Лондон през 1948 г., който носеше факела на игрите в Париж през 2024 г. Той оставя след себе си огромно спортно наследство. Мислите ми са със семейството му, колоездачната общност и всички, които виждат в кариерата му пример за постоянство“, написа Марина Ферари, министърът на спорта в платформата X.

C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024.



À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense.



Mes pensées vont à ses proches, à la communauté du… pic.twitter.com/KtVHDSd3tA — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) November 2, 2025

Шарл Кост е роден на 8 февруари 1924 г. в предградие на Тулон, в Югоизточна Франция. Той става олимпийски шампион в отборното преследване в Лондон 1948 г. Тогава Кост е капитан на френския отбор, който побеждава на полуфиналите Великобритания, а след това и Италия на финала.

Олимпийските игри в Лондон са първите след края на Втората световна война.

Сред постиженията на Кост са още две участия в Тур дьо Франс и три в Джиро д'Италия, както и победа в Гран При на нациите през 1949 г.

Легендарният френски спортист е удостоен с Ордена на Почетния легион едва 74 години след като печели златото в Лондон. Отличието му е връчено от президента на Организационния комитет за Париж 2024, Тони Естанге, през 2022 г.

След триумфа на Игрите през 1948-а, колоездачът е приет само в Елисейския дворец от президента Венсан Ориол, заедно с неговите съотборници (Пиер Адам, Серж БлуСон и Фернан Деканали).

Едва когато Шарл дьо Гол става президент, всички френски олимпийски шампиони автоматично започват да получават Ордена на Почетния легион - традиция, датираща от 1964 г. с Игрите в Инсбрук.

Шарл Кост беше най-възрастният жив олимпийски шампион след смъртта на унгарската гимнастичка Агнеш Келети през януари 2025 г. Келети си отиде от този свят на 103-годишна възраст.

Вижте още:

Легендарната гимнастичка Агнеш Келети почина на 103-годишна възраст

Невероятната история на унгарската спортистка Агнеш Келети

100-годишен шампион по колоездене ще носи олимпийския факел на предстоящите игри