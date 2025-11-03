Почина французинът Шарл Кост - най-възрастният олимпийски шампион

Французинът е починал в съня си на 101-годишна възраст.
Олимпийският шампион по колоездене на писта от 1948 г. Шарл Кост, който почина на 30 октомври в дома си на 101-годишна възраст, ще остане в историята освен със спортните си отличия, но и с това, че по време на Игрите в Париж 2024 той беше предпоследният факлоносец, който предаде пламъка на дуото Мари-Жозе Перек и Теди Ринер.
„Шарл Кост ни напусна. Имах огромната чест да получа олимпийския пламък от него на Игрите Париж 2024. Шарл Кост олицетворяваше отдаденост, уважение и любов към спорта във всичките му форми. Кариерата му е възхитителна, а наследството му ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения“, каза петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер.
Charles Coste nous a quittés, j’ai eu l’immense honneur qu’il me transmette la flamme olympique lors des Jeux de Paris 2024.— Teddy Riner (@teddyriner) November 2, 2025
Ce moment symbolisait la passion et la transmission qui l’animaient.
Charles Coste représentait l’engagement, le respect et l’amour du sport sous toutes… pic.twitter.com/L5g8pNnvhj
Най-възрастният олимпийски шампион ще бъде погребан в петък, 7 ноември в гробището "Левалоа-Пере" в тесен семеен кръг, както е завещал той.
„С голяма емоция научих за кончината на Шарл Кост, олимпийски шампион в Лондон през 1948 г., който носеше факела на игрите в Париж през 2024 г. Той оставя след себе си огромно спортно наследство. Мислите ми са със семейството му, колоездачната общност и всички, които виждат в кариерата му пример за постоянство“, написа Марина Ферари, министърът на спорта в платформата X.
C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024.— Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) November 2, 2025
À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense.
Mes pensées vont à ses proches, à la communauté du… pic.twitter.com/KtVHDSd3tA
Шарл Кост е роден на 8 февруари 1924 г. в предградие на Тулон, в Югоизточна Франция. Той става олимпийски шампион в отборното преследване в Лондон 1948 г. Тогава Кост е капитан на френския отбор, който побеждава на полуфиналите Великобритания, а след това и Италия на финала.
Олимпийските игри в Лондон са първите след края на Втората световна война.
Сред постиженията на Кост са още две участия в Тур дьо Франс и три в Джиро д'Италия, както и победа в Гран При на нациите през 1949 г.
Легендарният френски спортист е удостоен с Ордена на Почетния легион едва 74 години след като печели златото в Лондон. Отличието му е връчено от президента на Организационния комитет за Париж 2024, Тони Естанге, през 2022 г.
След триумфа на Игрите през 1948-а, колоездачът е приет само в Елисейския дворец от президента Венсан Ориол, заедно с неговите съотборници (Пиер Адам, Серж БлуСон и Фернан Деканали).
Едва когато Шарл дьо Гол става президент, всички френски олимпийски шампиони автоматично започват да получават Ордена на Почетния легион - традиция, датираща от 1964 г. с Игрите в Инсбрук.
Шарл Кост беше най-възрастният жив олимпийски шампион след смъртта на унгарската гимнастичка Агнеш Келети през януари 2025 г. Келети си отиде от този свят на 103-годишна възраст.
