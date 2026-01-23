Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ'94 Нейчо Нейчев

Готвачът на националния отбор по футбол от световните първенства през 1986-а в Мексико и през 1994-а година в САЩ – Нейчо Нейчев, е починал вчера, съобщиха от „Люта Ферма“ на страницата си във Фейсбук.

Малко по-късно тъжната новина беше разпространена и от страницата на звездата на българския футбол Христо Стоичков в социалната мрежа Фейсбук.

Признат за истински корифей в кулинарията, Нейчо Нейчев има огромен опит в своята професия, а също така любовта му към футбола го свързва с националния отбор. След световното първенство в САЩ през 1994-а година, когато България постига най-големия си успех във футбола, Нейчев работи във Варна, а често футболистите от националния отбор му гостуват там.