На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Почина легендарният треньор Димитър Пенев

Димитър Пенев
Почина един от най-големите български футболни треньори – Димитър Пенев. Тъжната новина беше съобщена от негови близки.

Димитър Пенев завинаги ще остане в историята на българския спорт като треньорът, който изведе националния отбор до най-големия му успех – четвъртото място на световното първенство в САЩ и спечелените бронзови медали.

До последно той оставаше близо до любимия си клуб ЦСКА и следеше изграждането на стадион „Българска армия“.

За много фенове Димитър Пенев ще бъде запомнен не само с големите победи, но и като символ на златните години на българския футбол.

