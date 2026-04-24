Почина проф. Тодор Варджиев - автор на дизайна на документите за самоличност у нас

Почина проф. Тодор Варджиев, доайен на катедра "Книга, илюстрация, печатна графика" в Националната художествена академия.

Десетилетия наред той преподава дисциплините шрифт, краснопис, графичен дизайн и типография.

Проф. Варджиев е създател на емблематични творби като пластичната композиция "Папа Йоан-Павел Втори" в градините на Ватикана и паметния знак "Манфред Вьорнер" в Южния парк в София. Той е автор на дизайна на документите за самоличност в Република България.

Опелото на проф. Варджиев ще бъде на 27 април, понеделник в църквата "Св. София" в столицата.