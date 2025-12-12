Подкрепа за върховенството на правото

Посланичките на Франция и Германия посетиха председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова, за да изразят подкрепата си за независимостта на съдебната власт и върховенството на правото - два от фундаменталните принципи на демократичните общества в Германия и Франция, но и в България и всички други държави-членки на ЕС.

Посланичките акцентираха върху основополагащата роля, която Върховният касационен съд играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система. В този контекст те обсъдиха перспективите за обмен с френски и германски съдебни институции с цел укрепване на връзките по отношение защитата на върховенството на правото в целия Европейски съюз.